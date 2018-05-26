حذر مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) الأمريكي أمس (الجمعة)، من أن متسللين روساً اخترقوا مئات الآلاف من أجهزة توجيه البيانات عبر الانترنت (الراوتر) بالمنازل والشركات، وإن بوسعهم الحصول على معلومات المستخدمين أو وقف تدفق بيانات الانترنت.وحث المكتب حائزي أنواع كثيرة من أجهزة التوجيه على إغلاقها ثم فتحها وتحميل تحديثات من الشركات المصنعة لحماية أجهزتهم.جاء التحذير بعدما أصدرت محكمة الأربعاء الماضي أمراً سمح للمكتب بمصادرة موقع إلكتروني كان المتسللون يعتزمون استخدامه لإصدار تعليمات لأجهزة التوجيه.