نشر السفير البريطاني في القاهرة جون كاسن مقطع فيديو لمواطنيه ولعشاق نادي ليفربول يعلمهم لفظ إسم النجم الدولي المصري لاعب الفريق الأول لكرة القدم لـ«الريدز» محمد صلاح بشكل صحيح.



وفي فيديو، نشره اليوم (الجمعة) قائلاً فيه: لقد قضى معكم عام كامل وحان الوقت المناسب لتعلموا الحقيقة، والطريقة الصحيحة لترديد إسمه الذي ليس «موساليه» بل اسمه "محمد صلاح”.



كما رفع السفير جوم صورة لـ«أبو مكة» أثناء كلمته في الفيديو، لافتاً إلى ضرورة تعلم إسم صلاح من المصريين أنفسهم، والذين تفاعل بعضهم في الفيديو لنطق الاسم باللغة المحلية.