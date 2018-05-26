أنطلقت مساء أمس الأول دورة بقشان الرمضانية الشهيرة في نسختها الـ30 بدورتين هذا العام دورة للكبار والناشين تحت 17 سنة تحت رعاية فهد بدر بقشان وبدر فهد بقشان واشراف الكابتن الدولي خالد قهوجي لاعب النادي الأهلي سابقا، ويشارك في بطولة الناشين 6 فرق وهي البدر والفهد ونمور بقشان والبنك الأهلي ونجوم الكيلو والشيخ ياسر.وتحظى البطولة بحضور جماهيري وبإشراف حكام رسميون من مكتب الهيئة العامة للرياضة بجدة.ويشرف على البطولة الكابتن إبراهيم التركي لاعب فريق الاتحاد سابقا، ويشارك عدد كبير من لاعبي أندية الاتحاد والأهلي والوحدة القدامى في البطولة.وفي اولى المباريات فاز فريق نجوم الكيلو على فريق البدر 2/0، كما فاز فريق الفهد على فريق نمور بقشان 1/0.