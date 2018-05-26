قال رئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان آل خليفة أثناء زيارته للسعودية إن ممارسات الأندية الإيرانية وغيرها في دوري أبطال آسيا تحال إلى لجنة الانضباط، مشدداً على أنه لا يتدخل في عملها على الإطلاق، كونها لجنة قضائية.وأضاف، تناقشنا حول الدور السعودي المهم في كرة القدم الآسيوية، وندعم إنشاء اتحاد جنوب غرب آسيا، مشيرا إلى أنه قدم مباركته لرئيسه عادل عزت.وتمنى الشيخ سلمان للاتحاد العربي والبطولة العربية للأندية كل التوفيق، قائلا: نحن دائماً مع أي مبادرة ترفع من مستوى كرة القدم.ونوه إلى فكرة تطوير كأس العالم للأندية التي يقودها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم إنفانتينو، مشيرا إلى أنه يرحب بكل مبادرة ترفع مستوى كرة القدم في القارة الآسيوية والعالم.