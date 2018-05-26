حرر الجيش الوطني اليمني اليوم (الجمعة)، منطقة وادي الجسر غرب تعز، إثر مواجهات عنيفة مع مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، عن مصدر عسكري قوله إن المواجهات أدت إلى تحرير وادي الجسر بين مديريتي جبل حبشي ومقبنة غرب تعز، وتكبدت خلالها المليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.وفي السياق ذاته، تصدت قوات الجيش اليمني لهجوم شنته مليشيا الحوثي الانقلابية على مواقع الدفاع الجوي ووادي الزنوج شمال غرب المدينة، استخدم فيها المدفعية والأسلحة الثقيلة والمتوسطة.