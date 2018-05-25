لقي 5 أشخاص حتفهم وفُقد 40 آخرون على الأقل في جزيرة سقطرى اليمنية اليوم (الجمعة) عندما اجتاح الإعصار موكونو المنطقة قبل أن ينطلق إلى الساحل الجنوبي لشبه الجزيرة العربية، وبحسب مصادر طبية فإن القتلى الخمسة هم أربعة يمنيين وهندي، لكن المفقودين كان بينهم يمنيون وهنود وسودانيون. ومن بين ضحايا الإعصار ثلاثة بحارة محليين فقدوا عندما انقلبت سفينتهم قبالة ساحل الجزيرة.فيما قالت السلطات العمانية إنها تتوقع مرور الإعصار بمدينة صلالة اليوم (الجمعة). ومع بدء هبوب الرياح وهطول الأمطار بقوة على جنوب عمان خلال اليوم، مددت السلطات إغلاق مطار المدينة إلى غد السبت.وحذرت وزارة النقل في سلطنة عمان السكان في محافظة ظفار الجنوبية من آثار الإعصار، وطلبت منهم البقاء في منازلهم. ونقل طفل إلى المستشفى للعلاج من جروح أصيب بها بفعل الرياح العاتية.كما أعلنت اللجنة الوطنية للدفاع المدني بسلطنة عمان، مصرع طفلة (12 عام) في مستشفى السلطان، وذلك بسبب الرياح الشديدة التي شهدتها السلطنة وتسببت في سقوط الطفلة أثناء قيامها بأعمال في فناء المنزل الواقع في صحلنوت.