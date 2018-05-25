أشاد وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، بجهود دول مجلس التعاون الخليجي في تقديم الدعم الإغاثي والتدخل العاجل لإنقاذ المتضررين من إعصار موكانو بمحافظة أرخبيل سقطرى.ودعا، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، بقية المانحين والمنظمات الإغاثية والإنسانية العاملة في اليمن إلى سرعة توجيه المساعدات الكافية لإنقاذ سكان سقطرى ومساندة جهود السلطة المحلية وبقية المحافظات المتضررة من الاعصار، وارسال الفرق الإنسانية وإعداد خطط طوارئ مشتركة لبقية المحافظات المتوقع تأثرها بالإعصار خلال الأيام القادمة.وأوضح فتح، أن الآثار الكبيرة الناجمة عن الإعصار تستدعي من المنظمات الأممية والدولية والمحلية سرعة التدخل وتكاتف الجهود، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنقاذ العالقين ومد المتضررين بالمساعدات الغذائية والطبية والإيوائية.