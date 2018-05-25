أصيب عشرات المتظاهرين الفلسطينيين على حدود قطاع غزة برصاص القوات الإسرائيلية وبالغاز المسيل للدموع، اليوم (الجمعة).وبدأت التظاهرات التي حملت اسم «مسيرة العودة الكبرى» في 30 مارس للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين وأحفادهم لأراضي أسرهم ومنازلهم التي خرجوا منها وقت تأسيس الكيان الإسرائيلي عام 1948.وبلغت التظاهرات على الحدود ذروتها في 14 مايو، وقالت مصادر طبية في غزة في ذلك اليوم إن 60 فلسطينياً على الأقل قتلوا برصاص القوات الإسرائيلية. وانحسر العنف منذ ذلك اليوم، لكن أحداثا متفرقة ما زالت تقع على الحدود بين قطاع غزة والكيان الإسرائيلي.