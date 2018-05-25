صرح المتحدث باسم شرطة منطقة القصيم بأن الجهات الأمنية تلقت بلاغاً صباح يوم الثلاثاء الموافق 7 / 9 / 1439 هـ مفاده العثور على جثمان مواطنٍ في العقد السابع من العمر داخل مستودعٍ قيد الإنشاء شمال مدينة بريدة، وقد تعرض لإصاباتٍ عدة في الرأس والجانب الأيسر أدت لوفاته.وبحمد الله فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن التوصل لمرتكبيّ هذه الجريمة وتحديد هويتهما، وهما، زوجة المجني عليه، سعودية الجنسية (سورية الأصل والمنشأ)، ووافدٌ من الجنسية السورية - أعمارهما في العقد الرابع من العمر، حيث أقرا بما نسب إليهما وقيامهما بالتخطيط لجريمتهما وتنفيذها والاعتداء بغتةً على المجني عليه داخل منزله ومن ثم نقله والتخلص منه، ومحاولتهما إخفاء معالم فعلتهما والفرار إلى خارج البلاد.وقد تم إيداعهما التوقيف وإحالتهما النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق اللازمة بحسب الاختصاص، تمهيداً لتقديمهما للعدالة لينالا جزاءهما الرادع.وشرطة منطقة القصيم إذ تعلن ذلك لتؤكد في الوقت ذاته حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوةٍ وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.