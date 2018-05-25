أفاد المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل بأن منظومة العمل والتنمية الاجتماعية تعمل حالياً بالتعاون مع الغرف التجارية وقطاعات الأعمال، على برامج لتأهيل أكثر من 50 ألف مواطن ومواطنة.وبين أبا الخيل على حسابه في «تويتر» أن هذه الخطوة تعد مرحلة أولى للالتحاق بفرص العمل في الـ12 نشاط ومهنة التي سيتم توطينها ابتداءً من شهر محرم المقبل.وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، الدكتور علي الغفيص، قد أصدر قرارًا بقصر العمل في منافذ البيع لـ12 نشاطًا ومهنة على السعوديين والسعوديات، بدءً من شهر محرم العام المقبل، ومن ضمن المهن التي شملها القرار، محلات السيارات والدراجات النارية، ومحلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال ومستلزمات الرجال، ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحلات الساعات والنظارات، ومحلات الأجهزة الإلكترونية ومحلات بناء الإعمال والبناء، والعديد من المهن الأخرى.