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تمكنت الفرق الميدانية التابعة لإدارة الالتزام في صحة عسير بالتعاون مع دوريات الأمن في مدينة أبها من ضبط شخص هندي الجنسية، يدعي أهليته في ممارسة علاج بعض الأمراض في إحدى الشقق السكنية والتي اتخذها وكراً لممارسة مخالفاته الصحية في مدينة أبها، بشكل يهدد سلامة المرضى ويخالف الأنظمة. وكشف مدير إدارة الالتزام بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير الدكتور عبدالله عيسى عسيري أن مفتشي إدارة الالتزام في صحة عسير تمكنوا من متابعة المتهم وهو يمارس تقديم خدمات طبية وعلاجية بدون ترخيص، مخالفاً بذلك أنظمة مزاولة المهن الطبية وأنظمة الإقامة والعمل.وأضاف عسيري: «دأب المتهم على الترويج لنفسه من خلال استغلال وسائل التواصل الاجتماعي»، مدعياً تقديمه العلاج بالإبر الصينية والحجامة والتدليك ومعالجة الانزلاق الغضروفي وغيره من الأمراض كالجلطات وأمراض القولون وبعض الأمراض النفسية، ما يشكل خطورة على سلامة المراجعين له.وأوضح أنه بعد التنسيق المسبق مع دوريات الأمن في مدينة أبها، تم مداهمة الموقع بحي النميص وضبطه متلبساً بالتهم وتم إعداد المحاضر اللازمة واستلامه من قبل الجهات الأمنية، تمهيداً لاستكمال الاجراءت النظامية بحقه وإحالتة للنيابة العامة لاكمال اللازم بحكم الاختصاص.من جهتها أهابت الشوون الصحية في منطقة عسير بأخذ الحيطة والحذر وعدم الإنخداع بمثل هذه الممارسات المخالفة والخطيرة والتي يروج لها مثل هؤلاء الأشخاص الذين قد يتسببون في ضرر المريض أكثر من نفعه وحدوث مضاعفات لا سمح الله.كما تؤكد صحة عسير بأنها لن تتهاون في متابعة وملاحقة كل مخالف يتلاعب بصحة المرضى بالتعاون مع الجهات المعنية، فيما دعت عموم المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفة مماثلة عبر الرقم 937.