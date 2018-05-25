صور

صور

صور

صور

فيما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تحول العاصفة المدارية «مكونو» على بحر العرب، إلى إعصار من الدرجة الثانية، كانت الهيئة قد حذرت من تأثر أجزاء من المملكة بالعاصفة المدارية والتي قد تؤثر على الأجزاء الجنوبية والشريط الحدودي مع سلطنة عمان وصحراء الربع الخالي و محافظة الخرخير و شرورة ومركز الوديعة والأخاشيم، والتي تقع فى الجزء الجنوبي الشرقي من منطقة نجران، حيث ستشهد أمطار غزيرة تؤدي إلى جريان السيول والرياح النشطة التي قد تصل سرعتها إلى أكثر من ٨٠ كم في الساعة، وتكون مثيرة للأتربة والغبار وتؤدي إلى انعدام في الرؤية الأفقية.وأعلنت إدارة التعليم بمنطقة نجران عن توفير 14 مدرسة للإيواء حيث يتم إجلاء المواطنين والمقيمين بمحافظة شرورة في حالة وقوع كارثة لا سمح الله.ومن جهتها، خصصت صحة منطقة نجران‬ 22 فرقة طبية وإسعافية استعدادا لمواجهة أي مخاطر لإعصار «ميكونو»‬، بالإضافة إلى جاهزية جميع المولدات الاحتياطية في المنشآت الصحية بالمنطقة. أما بلدية الوديعة فقامت بعمل حواجز ترابية ‏من الجهة الشرقية الجنوبية وتجهيز الاحتياطات الاحترازية لمواجهة المخاطر المُحتملة من إعصار ميكونو‬، كما وصلت آليات ومعدات لمحافظة الخرخير لمواجهة أي احتمالات جراء الإعصار.