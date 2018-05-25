أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية خالد بن سلمان، أن قضية فلسطين ظلت على مدى ٧٠ عاماً منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن وصولاً إلى العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين قضية مركزية في سياسة المملكة الخارجية، ولازالت وستبقى فلسطين قضية محورية لا تتأثر باعتبارات سياسية، مهما كانت حجم الضغوط والمؤثرات.وقال عبر «تويتر» اليوم (الجمعة): «تقف المملكة اليوم في مقدمة الدول العربية والإسلامية إلى جانب الشعب الفلسطيني في مسعاه لنيل حقوقه المشروعة، هذه الحقيقة يعرفها القاصي والداني وأولهم المتاجرين بقضية الشعب الفلسطيني، الذين يزايدون على موقف المملكة لاعتبارات سياسية ضيقة ورخيصة».وأضاف: «إن قيام المملكة بقيادة الملك سلمان الداعم الأول لجهود عون الأشقاء الفلسطينيين منذ كان أميراً للرياض، ومن موقعها في قلب العالمين العربي والإسلامي، بواجبها بدعم الأشقاء الفلسطينيين، هو أمر لافضل فيه ولامنة، بل هو شرف وواجب وطن يحتضن قبلة المسلمين تجاه أرض مسرى النبي، وأولى القبلتين».وتابع: «غني عن الذكر ما قدمته وتقدمه المملكة من مساعدات على المستويين الحكومي والشعبي لإخواننا الفلسطينيين، ما يجعلها أكبر داعم لهم، وآخرها ما قدمته خلال قمة القدس التي عقدت بالمملكة بما فيه دعم إخواننا اللاجئين الفلسطينيين».وأشار إلى أن المملكة فتحت أبوابها لإخواننا الفلسطينيين ووفرت فرص العمل والتعليم والصحة بالداخل ودعمتهم ماليا بالخارج، وتكفلت بالرسوم الجمركية لاستيراد السلع والمنتجات الفلسطينية، إضافة لتكفلها بجزء كبير من ميزانية السلطة الفلسطينية مساهمة منها في استعادة الحقوق المشروعة للفلسطينين.ولفت إلى ما قدمته المملكة من مساهمات مشهودة حفاظاً على هوية المسجد الأقصى، وذلك من خلال دعم عدد من المنظمات منها صندوق القدس، ووكالة بيت مال المقدس، وبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية في القدس، وصندوق انتفاضة القدس، وصندوق الأقصى، وغيرها،مؤكداً أن المملكة ستستمر بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده في الوقوف مع العرب والمسلمين وقضاياهم العادلة في كل مكان، وفي مقدمتها قضية فلسطين.وقال الأمير خالد بن سلمان: «هذا واجبنا وقدرنا، ومن يزايدون في قضية فلسطين هم من يدور في فلك النظام الايراني الذي يسفك دماء العرب في سوريا واليمن وغيرها ويسعى لاحتلالها».واختتم سلسلة تغريداته قائلاً: «لا يستقيم أن يقف هؤلاء الأشخاص مع النظام الإيراني الذي يدعي مقاومة الاحتلال في فلسطين ويدعمونه وهم يرون هذا النظام يسعى في المقابل لاحتلال عواصم عربية ويرتكب بها المجازر ويسفك دماء أبناءها».