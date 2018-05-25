اختارت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية مركز جدة الإقليمي للاتصالات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نقطة اتصال إقليمية لما يبث من سلطنة عمان والجمهورية اليمنية لإعصار ميكونو.وقال نائب الرئيس العام لشؤون الأرصاد الدكتور أيمن غلام، أنه في إنجاز جديد للمملكة، أعلنت منظمة الأرصاد العالمية مركز جدة الإقليمي للاتصالات التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نقطة اتصال إقليمية لمتابعة إعصار مكونو، وذلك خلال البيان الذي أصدرته بأسماء مراكز مراقبة الأعاصير المعتمدة دولياً والمعنية بمراقبة الإعصار.ويعتبر المركز معتمد من المنظمة ومعني ببث جميع المعلومات الأرصادية التابعة لدول الخليج واليمن وبعض الدول العربية.وأضاف أن المركز الإقليمي يقوم بتنفيذ ومراقبة جميع التعليمات فيما يخص البروتوكولات الخاصة بتحديث النشرات الأرصادية ومراقبة الدول التابعة للإقليم، وإعادة بناء وحذف وإضافة العناوين حسب أنظمة (ICAO- WMO)، كما يقوم المركز بإعداد التقارير والجداول الإحصائية من قبل المنظمة وتزويد المنظمة بصفة دورية.كما يقوم المركز بتبادل المعلومات الأرصادية مع دول الإقليم ومركز فيينا الدولي لمعلومات data opmet.