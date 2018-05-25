أكدت الشركة السعودية للكهرباء أنها رفعت حالة الطوارئ لطواقمها الفنية في منطقة نجران، تحسباً لأي آثار محتملة قد تنتج عن إعصار ميكونو، وذلك بهدف دعم موثوقية الخدمة الكهربائية ومواجهة أي انقطاعات طارئة.وأوضحت «السعودية للكهرباء» أن الفرق الفنية وفرق الطوارئ بنجران وضعت في حالة تأهب قصوى، مشيرة إلى جاهزية الطواقم الفنية للتعامل مع أي انقطاعات طارئة ناتجة عن سوء الأحوال الجوية، وسرعة التعامل مع الأعطال بالمواقع المختلفة.وأفادت الشركة، أن هناك تنسيق كامل مع الجهات المتخصصة في المنطقة وخاصة في المواقع والمحافظات المتوقع تأثرها بالإعصار، حيث تم الاجتماع بالجهات ذات الاختصاص ومراجعة جاهزية خطط لجنة الطوارئ بالشركة وقطاعاتها المختلفة من توليد ونقل وتوزيع، وكذلك الاستعدادات الميدانية لفرق العمليات والدعم اللوجستي وخطط توفير المولدات الاحتياطية بالمواقع المختلفة.