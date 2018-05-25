حقق المنتخب السعودي للتايكوندو الميدالية البرونزية لبطولة آسيا الـ 23 ضمن منافسات «البومسي» فئة الجماعي فوق 30 سنة التي تقام منافساتها حالياً في فيتنام.وأوضح رئيس الوفد السعودي محمد نوح، أن الأخضر السعودي كان قريبا جداً من الحصول على مركز الوصافة الذي ذهب للصين، مشيداً بنجوم المنتخب السعودي الذين ظهروا بمستوى مميز ومرتفع خلال المنافسات.من جانبه قال رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد شداد العمري: «تحقيق المنتخب السعودي للمركز الثالث يعد مركزا جيدا قياساً بحجم المنتخبات القوية المشاركة، حيث كان الطموح أن نصل للقمة ولكننا نؤمن أن التنافس داخل الميدان قد يحدث فيه ظروف تقلب المعادلة والتوقعات».