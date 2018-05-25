عقدت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية ولجانها الفرعية لأعمال الدفاع المدني ومواجهة حالات الطوارئ في محافظتي الأحساء والعديد أمس (الخميس)، اجتماعا لمتابعة الحالة الجوية والتغيرات المناخية المتوقعة، وذلك بناء على توقعات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة التي حذرت من العاصفة المدارية «ميكونو» في بحر العرب اعتبارا من يوم غد (السبت).ويأتي اجتماع اللجان الفرعية لأعمال الدفاع المدني التي حضرها جميع أعضاء اللجان برئاسة مديري إدارتي محافظتي الأحساء والعديد، للاستعداد لما قد ينتج من تبعات وآثار متوقعة عن العاصفة المدارية (ميكونو) على المواقع التابعة لها، حيث ناقشت اللجان آلية تنسيق الجهود بين الجهات كافة للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات في المواقع المتوقع وصول آثار نشاط العاصفة المدارية لها، ومتابعة كل ما يصدر من الهيئة العامة للأرصاد ومصلحة البيئة والجاهزية للتعامل مع جميع البلاغات والحالات الطارئة بشكل فوري.ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر جراء هذه التغيرات المناخية التي من المحتمل أن تشهدها المنطقة خلال الأيام القادمة والتقيد بالتعليمات الصادرة من الدفاع المدني في مثل هذه الحالات لضمان سلامة الجميع.