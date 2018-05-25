يطلق نادي جازان الأدبي بالتعاون مع هيئة الثقافة اعتبارا من الاثنين القادم، فعاليات «رمضان.. الثقافة ألوان»، والتي تستمر لمدة أسبوع تزامنا مع شهر رمضان المبارك.وأوضح رئيس نادي جازان الأدبي حسن الصلهبي، أن النادي سينفذ عدداً من الفعاليات الثقافية المتنوعة تشمل ورشة للتصوير الفوتوغرافي ينفذها المصور المحترف مجدي مكين، وأمسية شعرية للشاعر أحمد البهكلي، ومحاضرة بعنوان «رمضان وثقافة الاستهلاك» للأستاذة حنان الصميلي، ومسامرة بعنوان «رمضان وعبق الأمكنة» يقدمها الشاعر الحسن آل خيرات، حيث يستضيف الشاعر والمؤرخ المعروف إبراهيم مفتاح.وتشمل الفعاليات ندوة عن رمضان في الأدب السعودي يشارك فيها الأديب عمر طاهر زيلع، والشاعر أحمد الحربي، والدكتورة أميمة البدري، ويقدمها الشاعر إبراهيم الحملي.وفي إضافة جديدة للفعاليات، سيكون الجمهور مع عرضين لفيلم العاطور للمخرج حسين المطلق، وفيلم شكوى للمخرجة هناء العمير، ومسرحية صفحة أولى لكل من علي الخبراني وأنس حكمي وضعافي كليبي، حيث سيقدم المسرحي عبدالله عقيل ورقة نقدية عن السينما السعودية.كما ستكون الدراسات النقدية حاضرة من خلال المحاضرة النقدية «المعرفة الموزعة في الشعرية السعودية» للدكتور اسماعيل شكري.وتُختتم الفعاليات مساء الأحد 19 رمضان بافتتاح معرض إصدارات النادي والمعرض التشكيلي (أسود الحد الجنوبي) وتوقيع الإصدارات، تشرف عليه خديجة ناجع الصميلي.يشار إلى أن النادي شكَّل فريق عمل من المثقفين والمتعاونين لإعداد الخطة وتنفيذ هذه الفعاليات.