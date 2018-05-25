ضبطت فرق الرقابة الصحية الشاملة بإدارة الخدمات ببلدية محافظة صامطة بالحد الجنوبي والتابعة لأمانة منطقة جازان، ضمن مبادرة "غذاؤكم أمانة" التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية خلال شهر رمضان المبارك، مستودعاً مخالفاً بأحد الأحواش في المحافظة توجد به عمالة تقوم بصنع وإعداد رقائق السمبوسة، يفتقر إلى الاشترطات الصحية، بالإضافة إلى عدم وجود ترخيص وشهادات صحية للعمالة المتواجدة فيه.وأوضح المهندس هادي بن علي الدغريري رئيس بلدية محافظة صامطة، أن عملية الضبط والمداهمة للموقع تمت بعد بلاغ من أحد مراقبي البلدية، وعثر بداخله على على كميات كبيرة جداً من رقائق السمبوسة الجاهزة للتوزيع، وعجينة الدقيق والأدوات المستخدمة للتجهيز تقدر بـ 86 كجم.كما تم ضبط ومصادرة 48 من أكياس الدقيق التي تستخدم لرقائق السمبوسة وإعداد محضر مشترك من اللجنة الأمنية المعنية بذلك ومصادرة وإتلاف المضبوطات.وأشار الدغريري إلى أن فرق الرقابة الصحية الشاملة بإدارة الخدمات بالبلدية تعمل في شهر رمضان المبارك على فترتين إحداها صباحية والأخرى مسائية، يتم فيها ضبط أي مخالفات للصحة العامة، إذ تتم مراقبة الأسواق والأماكن التي يتم بها عمل الأغذية.