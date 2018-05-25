سيطرت قوات المقاومة اليمنية باشتراك وإسناد من القوات الإماراتية والسودانية، على مديرية الفازة ومفرق زبيد، حسبما أعلنت وكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم (الجمعة).وحاصرت المقاومة ميليشيات الحوثي الإيرانية في مديرية التحيتا ومديرية الزبيد، مع استمرار تقدم قوات المقاومة اليمنية شمالاً وانسحاب الميليشيات.وقتل 83 مسلحاً من ميليشيات الحوثي وأصيب العشرات في مواجهات هي الأعنف مع المقاومة اليمنية، وغارات لتحالف دعم الشرعية في اليمن في مديرية التحيتا بجبهة الساحل الغربي لليمن.وتقدمت المقاومة بإسناد من القوات الإماراتية العاملة ضمن التحالف بعمق 15 كيلومتراً، وسيطرت على عدة مناطق ومزارع كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي.ونفذت المقاومة عملية التفاف وتمكنت من طرد الحوثيين من مفرق المغرس، وواصلت تقدمها في منطقة السويق بعد السيطرة على منطقة الجبيلة.