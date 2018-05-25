أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، أن التقلبات الأخيرة في الأسواق يدفعها القلق بسبب التطورات الجيوسياسية وليس بسبب أي نقص المعروض من النفط.جاء ذلك خلال اتصال مع نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح مدير الإدارة الوطنية للطاقة نور بكري، تناولا خلالها الوضع الحالي لسوق النفط.وأعرب الوزير بكري عن دعمه للجهد المستمر الذي تقوم به السعودية إلى جانب المنتجين الرئيسيين الآخرين لتحقيق الاستقرار في سوق النفط.وشدد الفالح على التزام المملكة باستقرار السوق بالتعاون مع المنتجين الآخرين، والذي سيضمن توفير الإمدادات الكافية لتعويض أي نقص محتمل وتلبية الطلب المتزايد.