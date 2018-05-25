تواصل بلدية محافظة الدوادمي جولاتها الرقابية المكثفة منذ بداية شهر رمضان المبارك التي تستهدف المنشآت التجارية ذات العلاقة بالصحة العامة ضمن حملة «غذاؤكم أمانة» التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والتزام جميع المنشآت باشتراطات السلامة الصحية.وأوضح رئيس بلدية محافظة الدوادمي المهندس عادل بن عبدالله الشهري، أن الجولات الرقابية أسفرت عن ضبط 149 كلجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر، وطبقت الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.وأشار إلى أن البلدية مستمرة في أعمالها الرقابية طيلة أيام شهر رمضان المبارك ضمن حملة «غذاؤكم أمانة»على فترتين صباحية ومسائية للتأكد من توفر الاشتراطات الصحية وسلامة الأطعمة و الأغذية المقدمة للمواطن والمقيم، داعياً الجميع للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالصحة العامة على الرقم «940».