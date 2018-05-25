قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم الجمعة إن على كوريا الشمالية تنفيذ شروط معينة قبل أن تناقش الدخول في شراكات طويلة المدى مع دول أخرى، مثل التخلي عن السلاح النووي وإعادة المختطفين واستيفاء قرارات الأمم المتحدة.وقال آبي في كلمة خلال منتدى اقتصادي في روسيا إن على كوريا الشمالية اتخاذ القرار الصحيح حتى يتسنى لشعبها العيش في رخاء، وإن من المهم جدا أن تستوفي بيونجيانج كل قرارات الأمم المتحدة بشأن النزع الكامل للسلاح النووي.وعبر آبي عن أسفه لإلغاء القمة التي كانت مقررة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون وقال إنه ينبغي للعالم مواصلة بذل كل جهد ممكن لعقد هذا الاجتماع.