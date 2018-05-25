ناشدت المديرية العامة للدفاع المدني، جميع المواطنين والمقيمين في منطقة نجران، الابتعاد عن الأودية والمناطق المنخفضة وعدم المجازفة بعبورها، ومتابعة إرشادات الدفاع المدني عبر موقعه على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.وأوضحت المديرية عبر "تويتر"، أن التنبيه جاء بناء على تقارير هيئة الأرصاد وحماية البيئة، حيال تعرض بعض محافظات نجران لهطول أمطار غزيرة تؤدي لجريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تصل سرعتها إلى أكثر من 75 كم/س مثيرة للأتربة والغبار، اعتبارا من يوم السبت الموافق 11 / 9 / 1439هـ وحتى يوم الثلاثاء الموافق 14 / 9 / 1439هـ.