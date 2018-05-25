قالت المديرية العامة للأوقاف في القدس إن 200 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في المسجد الأقصى المبارك.وأظهرت لقطات مصورة عشرات الآلاف من المصلين في ساحات المسجد الذي وصل إليه المصلون من كافة محافظات الضفة الغربية بعد تخفيف القيود المفروضة على دخولهم المدينة المقدسة.وتحدث الشيخ يوسف أبو سنينة خطيب المسجد الأقصى خلال خطبة الجمعة عن الأوضاع التي تعيشها المدينة المقدسة بشكل عام والمسجد الأقصى بشكل خاص.وقدرت مديرية الأوقاف عدد المصلين في الجمعة الأولى من رمضان بنحو 120 ألف مصل.