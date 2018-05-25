تبدأ وزارة الصحة استقبال طلبات النقل الخارجي لمنسوبيها اعتبارا من يوم الأحد القادم ولمدة 7 أيام.وجاء في إعلان للصحة بثته لمنسوبيها، أن وكالة الوزارة للموارد البشرية تعتزم تدشين حركة النقل الخارجي لمنسوبي الوزارة خدمة مدنية وتشغيل ذاتي ابتداء من يوم الأحد 1439/9/12 ولمدة سبعة أيام، عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة، على أن تتم معالجة الطلبات خلال الفترة من 1439/9/19 وحتى 1439/10/14، بينما يتم تدقيق الطلبات والمفاضلة في الفترة من 1439/10/17 وحتى 1439/10/27، ويتم إصدار قرارت النقل في 1439/11/1.وأهابت وزارة الصحة بضرورة تحديث البيانات ومراعاة النقاط الهامة قبل البدء في التقديم على طلب النقل الإلكتروني.