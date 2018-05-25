وثقت عدسة وكالة الأنباء السعودية «واس» بمكة المكرمة في رصد جوي، ما ينعم به قاصدو بيت الله الحرام من المعتمرين والزائرين والمصلين من أجواء إيمانية وراحة واطمئنان في المسجد الحرام وساحاته وهم يؤدون شعائرهم بكل خشوع وسكينة تحرسهم عناية الله عز وجل ويحظون بالعناية والاهتمام من جميع القطاعات الحكومية التي جندتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، من أجل راحتهم وأمنهم.وتابعت كاميرا «واس» بأبعاد مختلفة انسيابية تدفق قاصدي بيت الله الحرام، وتنقلاتهم بين ساحات وأروقة وأدوار المسجد الحرام، والتوسعات الكبيرة والجبارة التي نفذتها وتنفذها حكومة خادم الحرمين الشريفين في المسجد الحرام سواء في صحن المطاف أو المسعى أو الساحات الخارجية للمسجد الحرام.وقدم طيران الأمن جهودا مشكورة بقيادة قائد عام طيران الأمن العميد مهندس حسن بن زايد آل بسام في تسهيل مهمة مصوري «واس» في العاصمة المقدسة لرصد الأجواء الإيمانية التي يعيشها قاصدو بيت الله الحرام.