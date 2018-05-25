أغلقت الفرق الرقابية بوزارة التجارة والاستثمار 20 محلا ومستودعا لوجود مخالفات لنظامي الغش التجاري ومكافحة التستر، كما ضبطت 65 محلا تجاريا مخالفا لوجود شبهة تستر تجاري، بالإضافة لضبط مستودعات تحتوي على مواد أولية لصناعة العطور غير مطابقة للمواصفات، ودلك خلال جولتها الرقابية في أسواق الديرة مساء أمس (الخميس).وجندت الوزارة كافة فرقها الرقابية في الرياض وبمساندة من الفرق الأمنية في الحملة الرقابية والتفتيشية على أسواق الديرة (سوق الزل، المعيقلية، شارع الثميري)، وذلك للتأكد من التزام المحلات التجارية بالأنظمة، خصوصا نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام البيانات التجارية، ونظام العلامات التجارية، بالإضافة للتأكد من عدم وجود مخالفات لنظام مكافحة التستر التجاري. ونظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وشملت الجولة متاجر الذهب والمجوهرات، ومحلات المستلزمات الرجالية والمشالح، ومحلات العطور والساعات وغيرها من المنشآت التجارية.وتأتي هذه الجولة ضمن خطة وزارة التجارة والاستثمار الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع في مختلف مناطق المملكة لشهر رمضان المبارك، والتي تستهدف متابعة توفر السلع الأساسية الرمضانية والتحقق من صلاحيتها، والتأكد من توفر السلع التموينية الأساسية والاستهلاكية وبدائلها، والتحقق من صلاحيتها، ورصد حالات الغش التجاري والتلاعب في الأسعار، ومتابعة التزام المراكز والمحلات التجارية بوضع بطاقات الأسعار على المعروضات، والتأكد من مطابقة السعر الموضوع على السلعة مع أسعار صناديق المحاسبة، والتحقق من صحة العروض الترويجية التي عادة ما تصاحب دخول الشهر الكريم، واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه أي مخالفة، أو مؤثرات على حركة العرض والطلب، والتأكد من التزام المنشآت التجارية بتطبيق الأنظمة بما في ذلك نظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية ونظام العلامات التجارية.وأسفرت نتائج الجولات الميدانية التي نفذتها الوزارة مطلع الشهر الكريم عن تفتيش 6419 منشأة تجارية وضبط 2669 سلعة تموينية، كما تم تحرير 460 مخالفة فورية على المنشآت واستدعت المسؤولين عنها لاستكمال تطبيق العقوبات النظامية بحقهم.ودعت الوزارة المستهلكين إلى التعاون معها، والإبلاغ عن المخالفات التجارية عبر مركز البلاغات بالوزارة على الرقم «1900»، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.