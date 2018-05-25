تواصل بلدية محافظة الخبر ممثلة بإدارة الخدمات جولاتها الرقابية في الفترة المسائية ضمن حملة «غذاؤكم أمانة» التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية خلال شهر رمضان المبارك على المنشآت الصحية.وأسفرت الجولات عن ضبط محل تجاري بحي الثقبة يحمل لوحة بيع عدد وأدوات تم تحويله إلى مستودع لتخزين مواد غذائية بطرق عشوائية مخالفة، بلغت حوالي 5 أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك واللحوم مجهولة المصدر يجري تقطيعا وتغليفها في بيئة سيئة جدا.وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي، أن مراقبي البلدية وضمن الجولات الرقابية ضبطوا هذا المحل بالثقبة، وعلى الفور قام المراقبون بإتلاف كامل المضبوطات وإغلاق المحل.وأكد المهندس الزايدي أن البلدية تشدد الرقابة ولا تسمح بمثل هذه المخالفات، وأنها مستمرة في جولاتها على المنشآت التجارية، داعيًا الجميع للإبلاغ عن أي ملاحظة أو مخالفة عن طريق مركز البلاغات 940.