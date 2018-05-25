تواصل أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة حملتها الميدانية الشاملة وجولاتها المكثفة بحملة "غذاؤكم أمانة" على جميع المنشآت الغذائية بالمنطقة، لرصد المحال والمنشآت المخالفة، والتي أطلقتها وزارة الشوؤن البلدية والقروية منذ بداية شهر رمضان المبارك.وكشف أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي نتائج حملة "غذؤاكم أمانة" في أسبوعها الأول في الأمانة والبلديات.وأوضح أنه تمت زيارة 467 منشأة تجارية، حررت خلالها 124 إشعار مخالفة للمنشآت والمحال، و101 منشأة تم إنذارها، وإغلاق 46 محلاً منها مطاعم ومخابز ومحل للمواد الغذائية، ومصادرة 1611 كيلوغراما من المواد الغذائية المتنوعة.وثمَّن أمين منطقة الجوف جهود وكالة الخدمات بالأمانة والبلديات التابعة والمراقبين الصحيين لرصد المخالفين والمستهترين بصحة المواطن، مؤكدا أن الأمانة والبلديات ستواصل حملاتها التفتيشية والرقابية بشكل مكثف على كافة المطاعم والمحلات الغذائية بالمنطقة بشكل متواصل، لتحسين ورفع مستوى خدماتها في مجال الرقابة على الأغذية والحفاظ على الصحة العامة للفرد والمجتمع.وأشار إلى أنه لن يكون هناك تهاون ولا تجاوز في الحالات المخالفة، مثمناً دور المواطنين وتفاعلهم مع الأمانة والبلديات بالإبلاغ عن المخالفات أو الملاحظات على هاتف الطوارئ 940.