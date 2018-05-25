‫اختتمت مساء أمس (الخميس) دور المجموعات من دورة سعود جاسم الرمضانية رحمه الله، وتأهل إلى دور الثمانية أول وثاني المجموعة وأفضل ثالثين، أبرزهم: المشوي العنابي، ومسامي سوشي، والوبران، وبترومين، والبنك الأول، وآر أيه آر، ومجموعة النهدي العقارية.وقررت اللجنة المنظمة أن تخوض مباريات دور الثمانية يومي الأحد والاثنين على أن يكون دور الأربعة يوم الثلاثاء والنهائي يوم السبت بعد القادم.وجاءت نتائج اليوم ما قبل الأخير بانتصار المشوي العنابي على شركة الحوطي بأربعة عشر هدفاً مقابل لا شيء، وحصل على جائزة أفضل لاعب معاذ عسيري من المشوي العنابي، وفاز في المباراة الثانية النهدي على الزامل للصناعة بهدفين مقابل لا شيء، وحصل على جائزة أفضل لاعب عبدالرحمن الملا من النهدي.وفي المباراة الأخيرة، فاز الوبران على نادي ذوي الاحتياجات الخاصة بأحد عشر هدفا مقابل لا شيء وحصل على جائزة أفضل لاعب ياسر حسني من الوبران.وشهدت البطولة إقامة مسابقات للجمهور الحاضر بين شوطي المباراة بقيادة أحمد عسيري حيث لاقت استحسان الحضور وتوزيع عدة جوائز من شركة أوفسايد الرياضية والمشوي العنابي.من جانبه، أكد رئيس اللجنة المنظمة محمد عبدالله جاسم جاهزية فريق العمل للحفل الختامي الذي سيشهد عدة مفاجات، أبرزها المباراة الاستعراضية التي تجمع الإعلاميين بنجوم الخليج الذي عاصروا الراحا سعود جاسم أبرزهم حمود سلطان وصالح النعيمة، والاجتماعات متواصلة لإخراج الحدث بأفضل صورة ممكنة.