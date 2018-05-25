أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أنه استمرارا لمتابعة آخر صور الأقمار الصناعية وتحليل خرائط الطقس ومخرجات النماذج العددية للإعصار المداري (MEKUNU) في بحر العرب، الذي تحول إلى إعصار من الدرجة الثانية، فإنه من المتوقع أن يتحرك باتجاه شمال - شمال غرب، حيث يبعد مركز الإعصار عن حدود المملكة العربية السعودية نحو 350 كيلومتراً، وتقدر سرعة الرياح حول مركز الإعصار ما بين 175 إلى 167 كيلومترا/ساعة.وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ما تمت الإشارة إليه سابقا، إلى احتمال التغير في مسار الحالة المدارية بعد مرورها بسلطنة عمان والجمهورية اليمنية.وأضافت الأرصاد: التوقعات تشير بمشيئة الله إلى تحول الإعصار إلى عاصفة مدارية تتأثر بها أجزاء من المملكة العربية السعودية، وذلك اعتبارا من فجر يوم السبت إلى الثلاثاء 11 - 1439/9/14 الموافق 26 - 2018/5/29، حيث تتأثر الأجزاء الجنوبية للمنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي)، والأجزاء الشرقية من منطقة نجران (الخرخير) بالأمطار الغزيرة التي تؤدي إلى جريان السيول، والرياح النشطة التي قد تصل سرعتها إلى أكثر من 75 كيلومترا/ساعة، مثيرة للأتربة والغبار وتؤدي إلى انعدام في الرؤية الأفقية.بينما تتأثر محافظة شرورة بأمطار متوسطة إلى غزيرة تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية من مساء يوم الأحد.ودعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إلى متابعة ما يستجد من تقارير عن الحالة، والتي قد يتغير مسارها خلال الأيام القادمة، وذلك بمتابعة تقارير الطقس اليومية والإنذارات الصادرة من نظام الإنذار المبكر على موقع الهيئة الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي.