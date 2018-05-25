انضمت الولايات المتحدة اليوم (الجمعة) إلى الأصوات التي تطالب روسيا بالاعتراف بدورها في إسقاط الطائرة الماليزية التي حملت رحلتها رقم إم.إتش17 فوق شرق أوكرانيا.وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت في بيان «حان الوقت لكي تعترف روسيا بدورها في إسقاط الرحلة إم.إتش17 والكف عن حملتها الشرسة للتضليل».وألقى البيان أيضا باللوم على العدوان الروسي في مقتل أكثر من 10300 شخص في أوكرانيا.وفي لندن، قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إنه ينبغي محاسبة روسيا على أفعالها بعد أن أفاد تقرير عن إسقاط طائرة مدنية فوق شرق أوكرانيا في 2014 بأن الصاروخ الذي استخدم يخص وحدة في الجيش الروسي.وفي وقت سابق قالت الحكومة الهولندية إنها ستحمل الدولة الروسية المسؤولية عن دورها في إسقاط الطائرة التابعة للخطوط الجوية الماليزية والتي حملت رحلتها رقم إم.إتش17 في يوليو 2014.وقال جونسون في بيان «يعتقد الكرملين أن بوسعه التصرف بلا رادع. على الحكومة الآن أن تُحاسب على أفعالها فيما يتعلق بإسقاط الطائرة إم.إتش17».وأضاف «هذا مثال فاضح على استخفاف الكرملين بأرواح الأبرياء». وقتل 10 بريطانيين في الواقعة.ووصلت العلاقات بين بريطانيا وروسيا بالفعل إلى مستويات متدنية لم تشهدها منذ الفترة التي أعقبت الحرب الباردة بعد تسميم جاسوس روسي سابق وابنته بغاز للأعصاب في إنجلترا في مارس آذار. وتلقي بريطانيا مسؤولية الهجوم على الكرملين.ونفت روسيا صلتها بهذا الهجوم وبإسقاط الطائرة الماليزية.