تواصل بلدية محافظة صامطة سعيها لاستقطاب المستثمرين وقطاع الأعمال وأصحاب النشاطات التجارية، بما يواكب النمو والتطور الذي تشهده المحافظة والإمكانات المتنوعة التي تمتلكها.وأوضح رئيس البلدية المهندس هادي دغريري أن البلدية قامت بإعادة تهيئة العديد من الفرص الاستثمارية وطرحها للمستثمرين بشكل مميز، حيث شملت طرح 18 فرصة استثمارية تجاوزت مساحتها نصف مليون متر مربع، من أبرزها سوق للمنتجات الموسمية، وألعاب كهربائية، ومركز رياضي، ومركز طبي حديث، وسوق للحرفيين، ومركز لتعليم اللغة الإنجليزية، والمنطقة الصناعية الحديثة، وغيرها.وأكد أن إمكانات محافظة صامطة تجعلها من محافظات منطقة جازان الواعدة بشكل لافت في المجال الاستثماري، نظرا لحجم الإمكانات التي تملكها والتسهيلات البلدية المقدمة لكافة المستثمرين تماشيا مع رؤية المملكة 2030.وأضاف المهندس دغريري أن البلدية أنجزت مشاريع تنموية خلال السنة المالية الماضية وحتى منتصف السنة الحالية بلغت قيمتها الإجمالية نحو 114 مليون ريال، والتي تنوعت لتشمل مشاريع سفلتة بقيمة 51 مليون ريال، ومشاريع لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بإجمالي 15 مليون ريال، ومشاريع الإنارة، حيث تمت إنارة المحافظة والقرى التابعة لها بـ5000 عمود إنارة، ومشاريع التجميل وزيادة المسطحات الخضراء، ومشاريع المرحلة الثانية من إنشاء مبنى البلدية بمبلغ خمسة ملايين ريال، والمرحلة الثانية من المركز الحضاري بقيمة أربعة ملايين ريال، ومشاريع دراسة وإشراف للأمانة والبلدية والقرى التابعة لها، بإجمالي أربعة ملايين ريال.وأضاف أن البلدية بادرت بإنشاء العديد من الملاعب الرياضية داخل المحافظة والقرى التابعة لها للشباب، حيث تم إنشاء 10 ملاعب مختلفة، فيما خصصت البلدية أماكن لممارسة رياضة المشي لجميع فئات المجتمع بطول ثمانية كيلومترات، أسهمت في إتاحة ممارسة الرياضة للجميع.وأشار إلى عدد من المشاريع التي يجري العمل على تنفيذها حالياً بتكلفة تبلغ 60 مليون ريال، وتشمل مشاريع سفلتة وأرصفة وإنارة للمحافظة والقرى التابعة لها، ومشروع مقاومة زحف الرمال ودرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار.