نفذ مكتب العمل بمحافظة الخبر خلال شهر شعبان المنصرم، ما يزيد على 1900 زيارة تفتيشية، حيث تم الشخوص على المجمعات التجارية والأسواق المفتوحة ومحلات تأجير السيارات وكذلك محلات الذهب والمجوهرات.وأوضح مدير مكتب عمل الخبر منصور آل بن علي أن هذه الحملات أسفرت عن مخالفة ما يزيد على 330 منشأة، وضبط أكثر من 160 مخالفة لأنظمة العمل.وأضاف تضمنت الحملات إنذار 181 محلا تنوعت ما بين توفير السجلات والتراخيص الخاصة بالمنشآت وتوفير عقود العاملين في المنشأة، وانذار عدد من المنشآت لعدم تسجيل الموظف السعودي في نظام التأمينات الاجتماعية، كما تم متابعة وإغلاق عدد من البلاغات الواردة للمكتب، التي بلغت 23 بلاغا خلال تلك الفترة.