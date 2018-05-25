يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم السابع من رمضان توزيع السلال الغذائية الرمضانية ووجبات إفطار الصائم في مخيمات اللاجئين الروهينغا في بنغلاديش.حيث وزع المركز 1500 سلة غذائية رمضانية على اللاجئين الروهينغا في مخيم «غواندوم»، و2366 وجبة إفطار صائم في مخيم «ميون غون»، و1761 وجبة إفطار صائم في مخيم «جام تويلي» في منطقة كوكس بازار بجمهورية بنغلاديش.ويأتي التوزيع في إطار المشاريع الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للمحتاجين في عدد من الدول ومنهم الأقلية الروهينغية النازحة داخل ميانمار واللاجئون منهم في بنغلاديش.