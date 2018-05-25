وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم الثالث من رمضان، السلال الغذائية الرمضانية على الأسر السورية اللاجئة في محافظة إربد الأردنية، استفاد من هذا التوزيع 765 أسرة، وتشتمل السلة الرمضانية الواحدة على حزمة متكاملة من المواد الغذائية الأساسية والمتنوعة.ويستهدف المركز ضمن هذا البرنامج الرمضاني أكثر من 10.000 أسرة سورية لاجئة في الأردن لتغطيتها بالمواد الغذائية اللازمة خلال أيام الشهر الفضيل.يذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة يولي أهمية خاصة للأسر الأشد حاجة من ذوي الاحتياجات الخاصة والمعوقين وذوي الشهداء ضمن هذا البرنامج ليشكل جزءاً من الدور الإنساني الذي تقوم به المملكة العربية السعودية لصالح الشعوب المتضررة في شتى انحاء العالم.