أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية أن عميلين سابقين في المخابرات الفرنسية سيمثلان للمحاكمة بتهمة الخيانة في ما يتصل بإفشاء أسرار دولة لقوة أجنبية.وأكدت وزيرة الدفاع فلورنس بارلي اليوم (الجمعة) اعتقال عميلين متقاعدين في ديسمبر إلى جانب زوجة أحدهما وقالت إن المعلومات المسربة «يمكن أن تقوض أمن الدولة».وقالت بارلي لتلفزيون (سي نيوز) إنه يعتقد أن العميلين أفشيا أسرارا أثناء عملهما في جهاز المخابارت الفرنسي. ورفضت التعقيب على تقارير غير مؤكدة بأن الصين هي القوة الأجنبية المعنية.وقال مصدر قضائي لـ«رويترز» إنه تم فتح تحقيق رسمي في أمر الاثنين يوم 22 ديسمبر بتهم التجسس لحساب قوة أجنبية وإفشاء معلومات شديدة السرية وتقديم معلومات تضر بمصالح قومية أساسية.وأضاف المصدر أن أحد العميلين اللذين لم تكشف هويتهما يواجه اتهامات أخرى بالتحريض على الخيانة تحريضا مباشرا.