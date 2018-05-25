أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني فتح باب الترشح للتطوع خلال موسم الحج لعام 1439، بدءاً من اليوم (الجمعة) وحتى يوم الأحد الموافق 1439/10/10.وأعلنت المديرية أن التطوع بأعمال الدفاع المدني خلال موسم الحج سيكون في كل من (المشاعر المقدسة، العاصمة المقدسة، المدينة المنورة).ودعت مديرية الدفاع المدني المواطنين الراغبين في المشاركة في هذه المهمة الدخول على الرابط الإلكتروني (voluntary.998.gov.sa) وتحديد الرغبة بالمشاركة على نظام التطوع الإلكتروني.وكشفت المديرية أن فترة التسجيل قد حددت بدءا من صباح اليوم (الجمعة) 1439/9/9، وحتى انتهاء دوام يوم الأحد 1439/10/10.