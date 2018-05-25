وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم السابع من رمضان 1055 وجبة إفطار صائم في مديريات المكلا والشحر وغيل باوزير وتريم بمحافظة حضرموت، تستهدف 320 نازحاً و470 مريضا في مستشفيات المديرية و265 من ذوي الاحتياجات الخاصة.كما وزع المركز في اليوم السابع من رمضان 648 وجبة إفطار صائم في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع استهدفت 158 نازحاً و490 مريضا في مستشفيات المديرية.ووزع المركز لليوم السابع من رمضان 833 وجبة إفطار صائم في مديريتي المنصورة وخور مكسر بمحافظة عدن، تستهدف 208 نازحين و625 مريضا في مستشفيات المديرية.كما وزع المركز لليوم السابع من رمضان 711 وجبة إفطار صائم في مديرية الحوطة بمحافظة لحج، استهدفت 260 نازحاً و100 مستفيد من ذوي الاحتياجات الخاصة، و351 مريضا في مستشفيات المديرية.ووزع المركز اليوم 2800 سلة غذائية في مديريتي الخوخة وحيس في محافظة الحديدة، استفاد منها 16800 فرد، وهي من إجمالي السلال المخصصة للمحافظة البالغ عددها 22273 سلة غذائية.ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 260 مشروعًا، وكذلك في إطار مشروع توزيع 264.080 وجبة إفطار صائم تستهدف 13 محافظة يمنية هي عدن، ومأرب، وشبوة، والمهرة، والجوف، وحضرموت، والحديدة، والبيضاء، وأبين، وتعز، ولحج، والضالع، وصنعاء.