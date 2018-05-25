أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش أن قطر لم تتعامل بحكمة مع إجراءات مقاطعتها، وسعت إلى تحركات أججت أزمتها ولَم تفكّها.وأضاف: "عدم الإقرار بإضرارها لجيرانها، وادعاء المظلومية، وشراء الدعم، وانتظار المخلّص، إستراتيجية أثبتت فشلها، دروس السنة الماضية لعلها تنفع في تغيير التوجه".وتابع: "لعل مرور سنة على المقاطعة سينتج فكرا جديدا ومقاربة أكثر حكمة في الدوحة، فالمخرج لن يكون عبر شركات العلاقات العامة والمناكفات الإقليمية والتدخل الخارجي لحلّ الأزمة، بل عبر مراجعة وتراجع عن سياسات سببت الضرر وساهمت في دعم التطرّف والإرهاب".وأشار قرقاش إلى أنه لن ينفع أن تلوم الدوحة الإمارات تارة، وتستهدف السعودية تارة، أو تتجاهل تقويضها لأمن البحرين ومصر، المراجعة الداخلية واجبة، والمشكلة هي في سعيها عبر السنوات لاستهداف أمن جيرانها ودعمها للتطرف والإرهاب في المنطقة".وأضاف: "تعامل الدوحة مع أزمتها في العام الذي مضى محيّر ومتناقض، فهو مكابر ومستجدٍ، ورافع شعار السيادة ومستسلم، يتعامل مع الأزمة ليحمي إرثاً سياسياً ورّطه وعزله بدلا من أن يسعى بكل واقعية إلى تفكيك أزمته".