انخفضت أسعار الذهب في تعاملات اليوم (الجمعة) بفعل الاتجاه لجني الأرباح بعد أن كسر المعدن الأصفر حاجز 1300 دولار في الجلسة السابقة عندما شجع قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بإلغاء اجتماع مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الإقبال على شراء الأصول التي توفر ملاذا آمنا.وانخفض الذهب في التعاملات الفورية 0.2% إلى 1301.65 دولار للأوقية بحلول الساعة 6:04 بتوقيت غرينتش، بعد أن قفز بنحو 1% خلال الجلسة السابقة في أكبر زيادة بالنسبة المئوية منذ 11 أبريل. وما زال المعدن على مسار تحقيق مكاسب أسبوعية.وهبط الذهب في العقود الأمريكية الآجلة للتسليم في يونيو حزيران 0.2% إلى 1301.40 دولار للأوقية.ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.4% إلى 16.56 دولار للأوقية، بينما نزل البلاتين 0.3% إلى 906 دولارات للأوقية بعد أن لامس أعلى مستوى منذ 14 مايو عند 914.30 دولار للأوقية في الجلسة السابقة.وارتفع البلاديوم 0.1% إلى 975 دولارا للأوقية.