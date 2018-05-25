أغلق المؤشر نيكي الياباني مرتفعا اليوم (الجمعة)، بدعم من الأسهم الكبرى مثل طوكيو إلكترون وفاست ريتيلينج، لكن المكاسب كانت محدودة بسبب تضرر المعنويات بعد أن ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قمة مع زعيم كوريا الشمالية.بيد أن الأسهم المرتبطة بالدفاع جذبت مشترين بفعل التكهنات بأن التوترات الجيوسياسية ستزيد.وأغلق نيكي مرتفعا 0.1% إلى 22450.79 نقطة. وعلى أساس أسبوعي، خسر المؤشر 2.1% في أول تراجع من نوعه في تسعة أسابيع.وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2% إلى 1771.70 نقطة.وارتفع سهم طوكيو إلكترون 1.7%، بينما زاد سهم فاست ريتيلينج 0.9% في الوقت الذي واصلت فيه أسهم شركات السيارات تراجعها بفعل مخاوف بشأن رسوم جمركية أمريكية جديدة.وانخفض سهم تويوتا موتور 1.3% بينما نزل سهم سوبارو 1.1%.وضغط انخفاض أسعار النفط على أسهم قطاع الموارد، حيث هبط سهم إنبكس المتخصصة في التعدين 2.8% في حين هوى سهم شركة الاستكشافات البترولية اليابانية 4.8%.وقفز سهم إشيكاوا سايساكوشو المتخصصة في إنتاج معدات الدفاع 5.5% بينما ارتفع سهم هوا ماشينري 3.2%. وزاد سهم شيجيماتسو المتخصصة في أجهزة الحماية الصحية 2%.