صور

صور

صور

صور

أعلنت الشرطة الكندية أن رجلين مجهولي الهوية دخلا مطعما في مدينة ميسيساجا أمس (الخميس) وفجرا عبوة ناسفة فأصابا 15 شخصا ثم لاذا بالفرار.ووقع الانفجار نحو الساعة 10:30 مساء في مطعم بومباي بيل وهو أحد مطاعم سلسلة هندية. وقالت خدمة الإسعاف في المنطقة على تويتر إن 15 شخصا نقلوا إلى المستشفى وإن جروح ثلاثة منهم بالغة.وذكرت شرطة منطقة بيل في تغريدة أن المشتبه بهما دخلا المطعم وفجرا عبوة ناسفة ثم هربا.ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم كما لم يتضح الدافع وراء الهجوم.ونشرت الشرطة صورة على «تويتر» يظهر فيها رجلان في ملابس داكنة يدخلان منشأة وأحدهما يحمل شيئا على ما يبدو.وقالت الشرطة إن أحد المشتبه بهما في منتصف العشرينات ممتلئ الجسم ويرتدي بنطال جينز أزرق داكنا ومعطفا بقلنسوة تغطي رأسه ولثاما أسود على وجهه. أما الثاني فكان نحيلا ويرتدي بنطال جينز فاتح اللون وقميصا رماديا ومعطفا داكنا بقلنسوة تغطي رأسه وقد لثم وجهه أيضا.ووقع الهجوم في ميسيساجا، سادس أكبر مدينة كندية، بعد شهر من واقعة دهس لحشد في تورونتو بسيارة فان بيضاء ما أسفر عن سقوط 10 قتلى و15 مصابا.وتبعد ميسيساجا مسافة 32 كيلومترا إلى الغرب من مدينة تورونتو ويسكنها 700 ألف نسمة.وقالت وزيرة الخارجية الهندية سوشما سواراج في تغريدة إنها على تواصل مستمر مع القنصلية العامة في تورونتو والمفوض السامي الهندي في كندا وإن البعثتين تعملان على مدار الساعة.