أعلن مجلس الوزراء الهولندي اليوم (الجمعة) أنه سيحمل الدولة الروسية المسؤولية عن «دورها» في إسقاط طائرة تابعة للخطوط الجوية الماليزية أثناء قيامها بالرحلة إم.إتش17 في يوليو 2014.وقال مجلس الوزراء «تحميل بلد المسؤولية عملية قانونية معقدة».وأضاف «طلبت هولندا وأستراليا من روسيا اليوم الدخول في حوار من أجل الوصول لحل يقدم تعويضا عادلا عن المعاناة والأضرار البالغة الناجمة عن إسقاط الرحلة إم.إتش17».وأسقطت الرحلة إم.إتش17 فوق أراض يسيطر عليها متمردون في شرق أوكرانيا عام 2014 ما أدى لمقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 298. ونفت روسيا ضلوعها في الواقعة.وقال محققون أمس (الخميس) إن نظاما صاروخيا من الوحدة العسكرية 53 المضادة للطائرات التابعة للقوات المسلحة الروسية جرى استخدامه لإسقاط الطائرة أثناء مرورها في أجواء شرق أوكرانيا عام 2014.