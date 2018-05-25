أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة، اليوم (الجمعة) أن وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس سيتوجه الأسبوع القادم إلى الصين لإجراء سلسلة من المشاورات حول الخلاف التجاري بين البلدين.وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن الوفد الأمريكي سيزور بكين من الثاني إلى الرابع من يونيو.واتفقت الولايات المتحدة والصين الأسبوع الماضي على هدنة في الحرب التجارية المعلنة بينهما، بينما كان يفترض أن تدخل رسوم جمركية مرتفعة بقيمة 50 مليار دولار على صادرات صينية إلى الولايات المتحدة، حيز التنفيذ في 22 مايو.وخلال مفاوضات في واشنطن، وعد الوفد الصيني الذي يقوده نائب رئيس الوزراء ليو هي باستيراد مزيد من المنتجات الأمريكية إلى الصين، لكنه لم يذكر أي أرقام.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب طالب بكين بخفض الفائض في التجارة بين البلدين لمصلحتها بمقدار 200 مليار دولار.