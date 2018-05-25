أوضح أخصائي الأرصاد الجوية بالمركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة في سلطنة عُمان عبدالله بن عبدالرشيد البلوشي، أنه تم رصد كمية من الأمطار من الساعة الـ4 صباحاً لغاية الساعة الـ7 من صباح اليوم على ولاية ضلكوت بلغت 56 مليمتراً وعلى سدح 55 مليمتراً وعلى مدينة صلالة 17 مليمتراً وعلى ميناء صلالة 13 مليمتراً.وأشار عبدالله البلوشي في تصريح لوكالة الأنباء العمانية إلى أن مركز الإعصار (مكونو) تحول إلى الدرجة الثانية من تصنيف الأعاصير ويبعد 180 كيلو متراً عن مدينة صلالة، مبيناً أن هناك تأثيراً مباشراً للإعصار من بعد ظهر اليوم مع رياح شديدة تراوح بين 70 و75 عقدة.وقال إن البحر سيكون هائج الموج على محافظتي ظفار والوسطى ويتراوح أقصى ارتفاع له من 8 إلى 12 متراً وعلى سواحل الشرقية من 3 إلى 5 أمتار، مشيراً إلى وجود فرص ارتفاع مع تعاظم الأمواج بمقدار متر ونصف، وفي حالة حدوث المد البحري يتحول إلى أربعة أمتار.وأضاف عبدالله بن عبدالرشيد البلوشي أن هناك امتداداً للسحب الرعدية على محافظة الوسطى مع هبوب رياح تثير الغبار والأتربة، إضافة إلى وجود فرص امتداد السحب الممطرة على محافظة جنوب الشرقية.