نفى مدير عام الإدارة العامة للمرور اللواء محمد البسامي ما تضمنه التصريح المنشور في إحدى الصحف الإلكترونية يوم أمس (الخميس)الموافق 1439/9/9 منسوبا لمصدر بالمرور.وأوضح اللواء البسامي أن اختبار النساء اللاتي يحملن رخص قيادة أجنبية، واستبدال رخصهن برخص قيادة سعودية سيتم فور استكمال التجهيزات ذات العلاقة، وأن النساء اللاتي لا يحملن رخص قيادة بدأن فعلا في التدرب على القيادة في مدارس تعليم المرأة قيادة السيارة.وأكد مدير عام المرور أهمية الرجوع للمتحدثين الرسميين للحصول على المعلومات الدقيقة في ما يخص الشأن العام، خصوصا أنه سبق إيضاح كل ما يتعلق بالإجراءات ذات العلاقة بتنفيذ الأمر السامي الكريم القاضي بتطبيق نظام المرور ولوائحه على الذكور والإناث على حد سواء.