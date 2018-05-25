توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم (الجمعة)، نشاطاً للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، الشرقية، الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، نجران) في حين تتكون السحب الرعدية الممطرة تسبق برياح نشطة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.