كشف وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم (الجمعة) أنه أجرى مباحثات مع وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح بشأن تخفيف بنود اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي.ووفقا لـ«رويترز»، قال مصدر إن المباحثات بين وزراء طاقة السعودية وروسيا والإمارات في سان بطرسبرغ هذا الأسبوع ستتطرق لكيفية خفض مستوى الالتزام القياسي بقيود الإنتاج إلى 100%.فيما قالت مصادر مطلعة إن السعودية وروسيا ستناقشان زيادة إنتاج النفط من داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وخارجها بنحو مليون برميل يوميا في تخفيف للقيود المفروضة منذ 17 شهرا على الإمدادات.وقالت المصادر إن زيادة بنحو مليون برميل يوميا سيكون من شأنها الوصول بمستوى الامتثال لقيود الإمدادات العالمية إلى 100%، انخفاضا من نحو 152%.وأشارت المصادر إلى أن المباحثات الأولية يقودها وزيرا طاقة السعودية وروسيا في سان بطرسبرغ هذا الأسبوع إلى جانب نظيرهما الإماراتي الذي تتولى بلاده رئاسة «أوبك» هذا العام.ويجتمع وزراء «أوبك» والمنتجون المستقلون في فيينا يومي 22 و23 يونيو، ومن المنتظر اتخاذ القرار النهائي حينئذ.